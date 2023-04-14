Сайт Дніпра Новини Писанки з квітів та дерево бажань: у парках та на вулицях Дніпра з’явились пасхальні фотозони Писанки з квітів та дерево бажань: у парках та на вулицях Дніпра з’явились пасхальні фотозони
На вулиці Короленка з'явилося Великоднє дерево побажань. Це композиція заввишки понад два метри, на яку усі охочі можуть вішати писанки і загадувати бажання.
Напередодні Великодня у парках Дніпра з’явилися святкові фотозони.
Так, прикрасили різні локації: Молодіжний парк «Новокодацький», Сквер Західний, Парк ім. Т.Г.Шевченко.
Не забудьте зробити фото на згадку!
Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 21:15
Правоохоронці Кривого Рогу провели санкціонований обшук.
Новини Дніпра
Сьогодні 20:30
З понеділка 17 квітня у Кривому Розі відновлюють роботу дитячих…
Новини Дніпра
Сьогодні 19:15
У Дніпрі через аварійні роботи увечері 14 квітня на кількох…
Новини Дніпра
Сьогодні 18:45
Українські військові відбили 40 атак російських окупантів на сході та…