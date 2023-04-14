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  • Писанки з квітів та дерево бажань: у парках та на вулицях Дніпра з’явились пасхальні фотозони

Писанки з квітів та дерево бажань: у парках та на вулицях Дніпра з’явились пасхальні фотозони

Сьогодні 22:00
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На вулиці Короленка з'явилося Великоднє дерево побажань. Це композиція заввишки понад два метри, на яку усі охочі можуть вішати писанки і загадувати бажання.

Новости Днепра про Писанки з квітів та дерево бажань: у парках та на вулицях Дніпра з'явились пасхальні фотозони

Напередодні Великодня у парках Дніпра з’явилися святкові фотозони.
 
Писанки, кролики, квіти та інші святкові атрибути. Про це розповіли у Департаменті парків ДМР.
 
Так, прикрасили різні локації: Молодіжний парк «Новокодацький», Сквер Західний, Парк ім. Т.Г.Шевченко.
 
Не забудьте  зробити фото на згадку!

Новости Днепра про Писанки з квітів та дерево бажань: у парках та на вулицях Дніпра з'явились пасхальні фотозони

Новости Днепра про Писанки з квітів та дерево бажань: у парках та на вулицях Дніпра з'явились пасхальні фотозони

Новости Днепра про Писанки з квітів та дерево бажань: у парках та на вулицях Дніпра з'явились пасхальні фотозони

Новости Днепра про Писанки з квітів та дерево бажань: у парках та на вулицях Дніпра з'явились пасхальні фотозони

Новости Днепра про Писанки з квітів та дерево бажань: у парках та на вулицях Дніпра з'явились пасхальні фотозони

Новости Днепра про Писанки з квітів та дерево бажань: у парках та на вулицях Дніпра з'явились пасхальні фотозони

Новости Днепра про Писанки з квітів та дерево бажань: у парках та на вулицях Дніпра з'явились пасхальні фотозони

Читайте також:

Новости Днепра про Писанки з квітів та дерево бажань: у парках та на вулицях Дніпра з'явились пасхальні фотозониУкраїнська Новости Днепра про Писанки з квітів та дерево бажань: у парках та на вулицях Дніпра з'явились пасхальні фотозониРусский

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