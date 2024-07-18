Пухнастий хижак: у заповіднику поблизу Дніпра помітили єнотоподібну собаку (ВІДЕО)

Пухнастого хижака помітили в заповіднику поблизу Дніпра.

У заповіднику Дніпровсько-Орільський вдалося зафільмувати пухнастого хижака. Мова йде про єнота уссурійського або як ще називають цю тваринку – єнотоподібна собака. Деталі розповіли в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Для Дніпропетровщини це чужий вид. Уссурійських єнотів переселили до нас зі Східної Азії у 1948 році для акліматизації. Тоді всього п’ять особин залишили у заповіднику поблизу обласного центру.

Ці єноти для Європи вважаються інвазивним видом. Хижаки під час своїх полювань псують гнізда птахів та житло інших тварин, чим негативно можуть впливати на екосистему в цілому.

У Японії уссурійського єнота називають танукі, а у фольклорі він часто виступає як тварина-перевертень, що вводить в оману людей.

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