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  • Пухнастий хижак: у заповіднику поблизу Дніпра помітили єнотоподібну собаку (ВІДЕО)

Пухнастий хижак: у заповіднику поблизу Дніпра помітили єнотоподібну собаку (ВІДЕО)

Сьогодні 11:41
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Пухнастого хижака помітили в заповіднику поблизу Дніпра.

Новости Днепра про Пухнастий хижак: у заповіднику поблизу Дніпра помітили єнотоподібну собаку (ВІДЕО)

У заповіднику Дніпровсько-Орільський вдалося зафільмувати пухнастого хижака. Мова йде про єнота уссурійського або як ще називають цю тваринку – єнотоподібна собака. Деталі розповіли в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів. 

Для Дніпропетровщини це чужий вид. Уссурійських єнотів переселили до нас зі Східної Азії у 1948 році для акліматизації. Тоді всього п’ять особин залишили у заповіднику поблизу обласного центру. 

Новости Днепра про Пухнастий хижак: у заповіднику поблизу Дніпра помітили єнотоподібну собаку (ВІДЕО)

Ці єноти для Європи вважаються інвазивним видом. Хижаки під час своїх полювань псують гнізда птахів та житло інших тварин, чим негативно можуть впливати на екосистему в цілому.

У Японії уссурійського єнота називають танукі, а у фольклорі він часто виступає як тварина-перевертень, що вводить в оману людей.

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Новости Днепра про Пухнастий хижак: у заповіднику поблизу Дніпра помітили єнотоподібну собаку (ВІДЕО)Українська

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