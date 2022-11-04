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Псевдо банкіри: на Дніпропетровщині накрили call-центр на 20 співробітників

Сьогодні 10:00
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У Кам'янському правоохоронці викрили шахрайський call-центр із 20 співробітниками та офісом у центрі міста.

Новости Днепра про Псевдо банкіри: на Дніпропетровщині накрили call-центр на 20 співробітників

Про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

В офісі шахрайського call-центру правоохоронці провели обшуки. Оператори щодня телефонували людям, називаючи себе працівниками банку. Далі вони просили жертв назвати конфіденційні дані про свої рахунки.

Використовуючи цю інформацію, шахраї привласнювали чужі гроші, переказуючи їх на інші рахунки. Правоохоронці вилучили в офісі фігурантів чорнові записи, комутатори, мобільні телефони, комп’ютери. Техніку передали на експертизу.

За фактом злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство у великих розмірах через незаконні операції з електронно-обчислювальною технікою).

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Новости Днепра про Псевдо банкіри: на Дніпропетровщині накрили call-центр на 20 співробітниківУкраїнська Новости Днепра про Псевдо банкіри: на Дніпропетровщині накрили call-центр на 20 співробітниківРусский

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