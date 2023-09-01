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Привіт, вересень: сьогодні у Дніпрі очікується дощ із грозою

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Привіт, вересень: сьогодні у Дніпрі очікується дощ із грозою

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Зранку та вдень очікується дощ із грозою, ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ. Вранці температура повітря +21°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +25°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 1 вересня:

  • Яка погода 1 вересня, така й осінь буде.
  • Якщо туман із ранку, значить, чекаємо на снігову зиму.
  • Теплий день 1 вересня обіцяє довгу зиму.
  • Журавлі на південь відлітають до ранньої зими.
  • Якщо трава зелена, як навесні, чекай на теплу зиму.

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Новости Днепра про Привіт, вересень: сьогодні у Дніпрі очікується дощ із грозоюУкраїнська Новости Днепра про Привіт, вересень: сьогодні у Дніпрі очікується дощ із грозоюРусский

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