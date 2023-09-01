Привіт, вересень: сьогодні у Дніпрі очікується дощ із грозою

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Зранку та вдень очікується дощ із грозою, ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ. Вранці температура повітря +21°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +25°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 1 вересня:
Читайте також:
Автор:
Перший день осені зустріне Дніпро дощами, шквалами та грозами.
Уже завтра - перший день осені.
Парасолька сьогодні не знадобиться!
Парасолька сьогодні не знадобиться!