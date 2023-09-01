Привіт, вересень: сьогодні у Дніпрі очікується дощ із грозою

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Зранку та вдень очікується дощ із грозою, ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ. Вранці температура повітря +21°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +25°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 1 вересня:

Яка погода 1 вересня, така й осінь буде.

Якщо туман із ранку, значить, чекаємо на снігову зиму.

Теплий день 1 вересня обіцяє довгу зиму.

Журавлі на південь відлітають до ранньої зими.

Якщо трава зелена, як навесні, чекай на теплу зиму.

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