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Привіт, травень: сьогодні на дніпрян чекає дощова погода

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Привіт, травень: сьогодні на дніпрян чекає дощова погода

За прогнозами синоптиків, весь день у Дніпрі буде хмарно. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора має закінчитись. Вранці температура повітря +7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +12°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 1 травня:

  • Зозуля довго кукує – тепло прийде, а холод піде.
  • Якщо дощ йде – прикмета, що буде жито добре рости.
  • Якщо у травні холодно – рік буде хлібородний.

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Новости Днепра про Привіт, травень: сьогодні на дніпрян чекає дощова погодаУкраїнська Новости Днепра про Привіт, травень: сьогодні на дніпрян чекає дощова погодаРусский

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