Привіт, травень: сьогодні на дніпрян чекає дощова погода

За прогнозами синоптиків, весь день у Дніпрі буде хмарно. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора має закінчитись. Вранці температура повітря +7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +12°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 1 травня:
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