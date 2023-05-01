Привіт, травень: сьогодні на дніпрян чекає дощова погода

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, весь день у Дніпрі буде хмарно. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора має закінчитись. Вранці температура повітря +7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +12°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 1 травня:

Зозуля довго кукує – тепло прийде, а холод піде.

Якщо дощ йде – прикмета, що буде жито добре рости.

Якщо у травні холодно – рік буде хлібородний.

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