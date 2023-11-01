Привіт, листопад: сьогодні у Дніпрі очікується дощ
Привіт, листопад: сьогодні у Дніпрі очікується дощ
Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!
Згідно з прогнозами синоптиків, вже вранці небо у Дніпрі затягнеться хмарами, які так і не зникнуть до кінця дня.Увечері, мабуть, пройде дощ. Вранці температура повітря +11°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +18°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 1 листопада:
Якщо 1 листопада день морозний, то за тиждень прийде відлига.
Якщо птахи пролітають високо над землею, то буде снігова зима.
Перший сніг випав і не тане, хоч на вулиці сиро – навесні буде багато пролісків.
Земля перед снігопадом добре підмерзла – до врожайного року.
Іній на кущах та деревах – до морозу, тумани – до відлиги.
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