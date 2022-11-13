Привезли до лікарні напівхолодне тіло: у Дніпрі рятують бійця зі смертельними пораненнями

У Дніпрі рятують пораненого бійця з Бахмуту.

Історію хлопця розповів гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко.

35-річний Андрій отримав осколкове поранення в районі Бахмута. Уламками снаряду бійцеві прошило все тіло.

Поломало ліву тім’яну кістку, сіра речовина мозку під пов’язкою. Переломи кісток ніг. Багато осколків поранили його тіло, – розповів Риженко.

До лікарні в Дніпрі його доставили, коли хлопець був на межі смерті. Напівхолодне тіло ледве дихало. Андрій відразу потрапив до реанімації. Рани чоловіка загноїлися та були інфіковані. Після тривалих операцій боєць отримав шанс на життя.

Руки досвідчених хірургів та медсестер плюс хороші ліки зробили свою справу. З’явилися ознаки життя. Рух в руках і ногах, моргання очей, бажання щось спитати, – зазначив Риженко.

Друг Андрія розповів, що у хлопця немає ні рідних, ні близьких. Наразі найближчою людиною для пораненого стала медсестра Євгенія.

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