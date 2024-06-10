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  • Привезена з гори Афон: у Кам’янському виставили на продаж ікону за 3,6 млн грн

Привезена з гори Афон: у Кам’янському виставили на продаж ікону за 3,6 млн грн

Сьогодні 17:10
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У Кам’янському продають ікону Пантелеймона Цілителя за 3,6 мільйона гривень.

 

Новости Днепра про Привезена з гори Афон: у Кам’янському виставили на продаж ікону за 3,6 млн грн

Оголошення про продаж ікони з’явилося на ОЛХ. Там вказується, що на ній зображений Пантелеймон Цілитель і привезена вона з самої гори Афон – найбільший у світі осередок православного чернецтва на півострові Айон-Орос, на північно-східному узбережжі Греції. Також автор зазначає, що образ створений у XVII-XIX столітті.

Новости Днепра про Привезена з гори Афон: у Кам’янському виставили на продаж ікону за 3,6 млн грн

В описі вказано, що ікона не реставрувалася.

“Продам старовинну ікону, ікона не реставрувалася, стан на фото”, – зазначив автор, який не вказує своїх контактів. Зв’язатися з ним можна лише через онлайн чат на ОЛХ.

Новости Днепра про Привезена з гори Афон: у Кам’янському виставили на продаж ікону за 3,6 млн грн

Відомо, що цю ікону вже намагалися продати у серпні 2023 року за 100 тисяч гривень на сайті для купівлі антикваріату «Violity». Також — за 12 тисяч гривень на цьому ж майданчику в листопаді.

Там автор з Кам’янського вказував, що ікона перейшла йому у спадок від прабабусі, яку вона привезла з гори Афон в кінці 18 століття на початку 19 століття.

Новости Днепра про Привезена з гори Афон: у Кам’янському виставили на продаж ікону за 3,6 млн грн

 

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Новости Днепра про Привезена з гори Афон: у Кам’янському виставили на продаж ікону за 3,6 млн грнУкраїнська Новости Днепра про Привезена з гори Афон: у Кам’янському виставили на продаж ікону за 3,6 млн грнРусский

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