ПриватБанк видав першу пільгову іпотеку по програмі “єОселя“: як подати заявку

У прес-службі ПриватБанку повідомили, що іпотеку отримала сім’я 24-річного правоохоронця із Кременчука.
“єОселя” – це можливість для українців купити житло з мінімальним початковим внеском та виплатами на 20-річний період на вигідних умовах. Учасниками програми можуть стати військовослужбовці ЗСУ за контрактом, правоохоронці, медпрацівники, науковці та педагоги. ПриватБанк вимагає 30% від початкового внеску, а Ощадбанк – 20%.
Наразі пільгове іпотечне кредитування працює у тестовому режимі. Подати заявку на отримання послуги можна на порталі “Дія”. Незабаром цю функцію планують запустити у мобільному додатку.
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