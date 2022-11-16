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  • ПриватБанк видав першу пільгову іпотеку по програмі “єОселя“: як подати заявку

ПриватБанк видав першу пільгову іпотеку по програмі “єОселя“: як подати заявку

Сьогодні 07:15
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ПриватБанк у жовтні став партнером державної програми доступного кредитування житла "єОселя" і вже почав видавати кредити. Стало відомо, що банк надав перший пільговий кредит на квартиру під 3% річних.

Новости Днепра про ПриватБанк видав першу пільгову іпотеку по програмі “єОселя“: як подати заявку

У прес-службі ПриватБанку повідомили, що іпотеку отримала сім’я 24-річного правоохоронця із Кременчука.

“єОселя” – це можливість для українців купити житло з мінімальним початковим внеском та виплатами на 20-річний період на вигідних умовах. Учасниками програми можуть стати військовослужбовці ЗСУ за контрактом, правоохоронці, медпрацівники, науковці та педагоги. ПриватБанк вимагає 30% від початкового внеску, а Ощадбанк – 20%.

Наразі пільгове іпотечне кредитування працює у тестовому режимі. Подати заявку на отримання послуги можна на порталі “Дія”. Незабаром цю функцію планують запустити у мобільному додатку.

 

Нагадаємо, що державна програма стартувала в Україні 1 жовтня. Мінцифра розпочала бета-тестування програми у “Діє” 28 жовтня. Першого місяця було подано 11 тисяч заявок, що обробляються банками.

 

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