ПриватБанк не повернеться до ексвласників – НБУ

Велика палата Верховного суду залишила в силі ухвалу суду першої інстанції, за якою колишні власники ПриватБанку за жодних обставин не зможуть повернути акції банку, які перейшли у власність держави.

Про це повідомив у Facebook голова НБУ Андрій Пишний.

«Сьогодні Верховний Суд поставив крапку у справі, яка тягнеться вже кілька років. Ви, напевно, знаєте її як справу Олександра Дубілета, ексголови правління ПриватБанку. Рішення таке: Велика Палата Верховного Суду залишила в силі ухвалу суду першої інстанції. Нею було закрито провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку, внаслідок яких держава набула у власність 100% акцій банку в грудні 2016 року. Це означає, що суд визнав правомірним застосування у цій справі норм Закону України № 590-ІХ, що унеможливлює будь-які подальші намагання відіграти назад. І навіть більше – це означає, що, крім справи Дубілета, буде закрито ще понад 40 подібних судових справ. Їх ініціювали колишні власники, щоб незаконно повернути собі ПриватБанк. І це в той час, коли держава витратила на порятунок банку від фінансового краху, спричиненого діями тих же колишніх власників, понад 155 мільярдів гривень. Дякую нашій об’єднаній юридичній команді НБУ, ФГВН, Мінфіну, Привату, юридичних радників, за віртуозну роботу, зважаючи на рівень відповідальності, який ліг на ваші плечі. Слава Україні!», — написав він.

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