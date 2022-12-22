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“Приват24” може нестабільно працювати: причина

Сьогодні 12:17
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Користувачі "Приват24" можуть зіткнутися з проблемами під час користування сервісом.

Новости Днепра про

Інтернет-банкінг попередив про технічні роботи.

Зазначається, що у деяких користувачів може спостерігатись нестабільна робота.

Як довго триватимуть технічні роботи – не зазначено.

Новости Днепра про

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі запрацював банкоматний роумінг: що це означає.

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