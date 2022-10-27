“Прикутий до ліжка”: поліцейський із Кам’янського отримав важке поранення в Бахмуті

Про це розповіла дружина бійця Катерина.
За словами Катерини, її чоловік приймав участь в бойових діях під Бахмутом і отримав важке поранення. Наразі він прикутий до ліжка і потребує лікування. У нього складна травма хребта та спинного мозку.
Допомогти бійцеві можуть в Ізраїлі, проте зі всіма знижками лікування дуже дороге. Один місяць реабілітації коштує приблизно 50 тисяч доларів, проте наскільки довго доведеться провести в клініці – невідомо. Звичайно, таких грошей у сім’ї поліцейського немає.
Скільки буде цих місяців – невідомо, але розраховуємо на 2-3. Тобто, ціна питання біля 150 тис доларів. Ми майже зібрали на перший місяць лікування, — зазначила Катерина.
Якщо у вас є змога допомогти, детальну інформацію ви можете знайти тут.
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