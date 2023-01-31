Прикривав відхід побратимів: боєць тероборони з Дніпра загинув на Донбасі

У мирний час Дмитро працював помічником пивовара у Дніпрі та захоплювався рибалкою. У перші дні повномасштабного вторгнення він вступив до лав Дніпропетровської бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.
“Він був дуже енергійним, завжди дивився в майбутнє з відкритим серцем і надією, ніби по-дитячому, проте при цьому багато розмірковував над сенсом життя, але саме керуючись здоровим глуздом та практичністю… Був веселим та енергійним, відповідальним”, – ділиться спогадами його побратим та друг дитинства Євген.
Підрозділ Дмитра бився із ворогом у селі Времівка Донецької області. Під час наступу переважаючих сил противника Мусін прикривав стрілецьким вогнем із РКК відхід одного з підрозділів. Внаслідок обстрілу з російських танків та мінометів боєць отримав осколкові поранення, несумісні з життям.
Указом президента України Дмитра Мусіна нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
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