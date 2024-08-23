Прикордонники врятували знесиленого жителя Кривого Рогу, який не зміг вплав втекти з України

Чоловік через втому не зміг допливти до іншого берега, але на щастя, його врятували прикордонники.

32-річний криворіжець намагався втекти з України вплав через Дністер.

Прикордонники на гідроциклі затримали знесиленого чоловіка під час спроби переплисти річку, щоб дістатися Молдови. Мандрівник ледь не потонув через стрімку та холодну течію.

Патрулюючи річкову ділянку кордону, прикордонний наряд помітив знесиленого плавця. Використовуючи водний мотоцикл, прикордонники швидко дісталися до чоловіка. Порушника доставили на берег.

Відчайдуху загрожує чималий штраф чи адміністративний арешт.

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