Прикордонники пострілами зупиняли жителя Дніпра, який тікав до Словаччини

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
Днями затримали громадянина Словаччини та двох українців – жителів Дніпра та Херсона, які намагалися незаконно перетнути держкордон у напрямку Словаччини. Порушників прикордонники помітили на камерах відеоспостереження, після чого покликали підмогу, щоб завадити чоловікам втекти з України.
Коли чоловіки помітили, що за ними женуться прикордонники, то намагалися від них втекти. Щоб зупинити порушників, правоохоронці зробили декілька попереджувальних пострілів у повітря.
За кількасот метрів до кордону порушників вдалося затримати. Двоє з них мали українські паспорти, а третій виявився громадянином Словаччини. Як з’ясувалося потім, саме останній затриманий організував втечу за межі України. Також у нього був напарник, мешканець прикордонного села, який шукав “клієнтів”. За свої послуги “турагенти” брали по 5 тисяч доларів.
Усіх трьох затримали. Українців притягнуть до відповідальності за спробу незаконного перетину держкордону, а громадянина Словаччини підозрюють у незаконному переправленні осіб за кордон та непокорі працівнику ДПСУ, за що передбачена кримінальна відповідальність.
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