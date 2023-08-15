Прийом заяв стартував: до якого числа батьки мають визначитися з формою навчання дітей у Дніпрі

Відсьогодні у Дніпрі батьки, які визначилися з формою навчання для своїх дітей, можуть подати до школи відповідні заяви.

Про це повідомили в ГумДепі Дніпра.

Вже сьогодні у школах Дніпра приймають заяви! – йдеться у повідомленні.

Є три формати, які можуть обрати батьки – повністю дистанційний, індивідуальний чи змішаний. Надати заяву до школи можна з 15-го по 20 серпня.

Заява подається (її сканована копія чи фотокопія) до закладу освіти одним з батьків або іншим законним представником здобувача освіти наочно, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку чи у будь-який інший спосіб (за вибором заявника).

Зразок заяви можна знайти ТУТ.

Зверніть увагу, що подати заяву можна до 20 серпня. Після цього адміністрації шкіл почнуть розробляти розклад уроків, з огляду на кількість учнів, які будуть навчатися онлайн чи очно, тож потрібно поспішити з вибором.

Раніше ми пояснювали, що означає змішана форма навчання та як проходитимуть уроки.

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