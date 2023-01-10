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  • Прихильницю РФ з Нікополя затримали на кордоні, коли та намагалася втекти в Польщу

Прихильницю РФ з Нікополя затримали на кордоні, коли та намагалася втекти в Польщу

Сьогодні 15:37
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На кордоні з Польщею затримали проросійськи налаштовану мешканку Нікополя.

Новости Днепра про Прихильницю РФ з Нікополя затримали на кордоні, коли та намагалася втекти в Польщу

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

За словами прикордонників, 43-річна мешканка Нікополя їхала рейсовим автобусом через пункт пропуску на кордоні з Польщею. Під час перевірки її сторінок у соцмережах оперативні співробітники виявили низку дописів, що свідчать про її проросійські погляди та підтримку збройної агресії росії.

Зокрема, жінка поширювала заклики про підтримку дій РФ в Україна та чекала “звільнення від нацистського режиму”, проте не дочекалася та чомусь вирішила поїхали в Польщу.

Зараз вона знаходиться під вартою. Жінці повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників».

Новости Днепра про Прихильницю РФ з Нікополя затримали на кордоні, коли та намагалася втекти в Польщу

Новости Днепра про Прихильницю РФ з Нікополя затримали на кордоні, коли та намагалася втекти в Польщу

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Новости Днепра про Прихильницю РФ з Нікополя затримали на кордоні, коли та намагалася втекти в ПольщуУкраїнська

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