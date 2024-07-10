Придніпровському вбивці, який у Дніпрі зґвалтував 11-річну дівчинку, винесли вирок

Завершився суд над вбивцею 11-річної дівчинки.

Вбивці 11-річної Марії, яку знайшли мертвою на ж/м Придніпровськ у січні цього року, винесли вирок.

Нагадаємо, наприкінці січня дитину оголосили в розшук. Кілька днів тривали пошуки зниклої неповнолітньої дівчини. Однак правоохоронцям вдалося знайти лише понівечене ножем тіло Марії. Згодом з’ясувалося, що школярку спочатку зґвалтували, а потім вбили. За кілька годин правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявився 23-річний місцевий мешканець, який був знайомим з вбитою.

У прокуратурі зазначили, що на тілі дитини знайшли сліди не менше 19 ударів ножем, від чого вона померла. Суд тривав кілька місяців. 23-річного молодика, якого підозрювали у зґвалтуванні, визнали винним, призначивши покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Під час судового засідання чоловік свою провину не визнав. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

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