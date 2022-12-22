Позбавили фантомного болю : у Дніпрі провели унікальну операцію чоловікові, який втратив ногу

У Дніпрі лікарі провели операцію, яка позбавила фантомного бою чоловіка без ноги та руки.

Як розповіли на сторінці Регіонального медичного центру родинного здоров’я, разом із американськими колегами, дніпровські лікарі провели унікальну операцію, яка допомогла позбавитися фантомного болю чоловіку, який давно втратив ногу.

Близько 60% людей, які втратили кінцівки, після ампутацій відчувають фантомні болі – болять ділянки тіла, який вже немає. Зазвичай, пацієнти приймають знеболювальні або проходять терапію (нейропсихологічний метод), проте це не дає довгострокового ефекту.

Цього разу лікарі провели іноваційне хірургічне втручання, яке дозволило повністю уникнути болю пацієнту з втратою кінцівки.

47-річний Олександр з Кіровоградщини багато років тому втратив праву ногу та руку через нещасний випадок. Усі ці роки йому здавалося, що кінцівки болять.

Лікування проводила мультидисциплінарна команда фахівців закладу – ортопеди-травматологи, нейрохірурги, анестезіологи, лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, лікарі ультразвукової діагностики, реабілітологи. По суті, лікарі видалили нерв, через який чоловік і відчував біль.

Вже найближчим часом за цією методикою в центрі зможуть отримати допомогу та зробити перший безболісний крок до реабілітації та протезування нові пацієнти.

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