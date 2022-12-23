При гасінні пожежі знайшли тіло чоловіка (ФОТО)

У Синельниківському районі у пожежі в покинутій будівлі загинув чоловік.

Біля селища Русакове загорілася покинута будівля. При гасінні полум’я рятувальники знайшли труп чоловіка. Дані загиблого встановлюються.

Пожежу гасили більше години. Вогонь знищив дах споруди та пошкодив конструкції стін. Загальна площа пожежі склала 30 кв.м.

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