При гасінні пожежі знайшли тіло чоловіка (ФОТО)

Біля селища Русакове загорілася покинута будівля. При гасінні полум’я рятувальники знайшли труп чоловіка. Дані загиблого встановлюються.
Пожежу гасили більше години. Вогонь знищив дах споруди та пошкодив конструкції стін. Загальна площа пожежі склала 30 кв.м.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі запустили нові маршрути.
В ніч на 23 грудня росіяни з важкої артилерії вдарили…
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 22 грудня…
21 грудня у Дніпрі, у Таромському, зник 87-річний Анатолій Массалов.…