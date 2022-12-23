Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

При гасінні пожежі знайшли тіло чоловіка (ФОТО)

Сьогодні 09:30
просмотров

У Синельниківському районі у пожежі в покинутій будівлі загинув чоловік.

Новости Днепра про При гасінні пожежі знайшли тіло чоловіка (ФОТО)

Біля селища Русакове загорілася покинута будівля. При гасінні полум’я рятувальники знайшли труп чоловіка. Дані загиблого встановлюються.

Пожежу гасили більше години. Вогонь знищив дах споруди та пошкодив конструкції стін. Загальна площа пожежі склала 30 кв.м.

Новости Днепра про При гасінні пожежі знайшли тіло чоловіка (ФОТО)

Новости Днепра про При гасінні пожежі знайшли тіло чоловіка (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про При гасінні пожежі знайшли тіло чоловіка (ФОТО)Українська Новости Днепра про При гасінні пожежі знайшли тіло чоловіка (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі з’явилися нові автобусні маршрути
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:57
    У Дніпрі з’явилися нові автобусні маршрути

    У Дніпрі запустили нові маршрути.

    Росіяни вночі з важкої артилерії вдарили по Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Росіяни вночі з важкої артилерії вдарили по Дніпропетровщині

    В ніч на 23 грудня росіяни з важкої артилерії вдарили…

    ЗСУ відбили 19 атак росіян у чотирьох областях, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    ЗСУ відбили 19 атак росіян у чотирьох областях, – Генштаб

    Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 22 грудня…

    Допоможіть знайти: у Дніпрі зник 87-річний чоловік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Допоможіть знайти: у Дніпрі зник 87-річний чоловік

    21 грудня у Дніпрі, у Таромському, зник 87-річний Анатолій Массалов.…

    Наверх