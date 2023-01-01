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  • “Прожити треба так, щоб через 65 років після твоєї смерті вони ср@ли цеглою”: мер Дніпра про Степана Бандеру

“Прожити треба так, щоб через 65 років після твоєї смерті вони ср@ли цеглою”: мер Дніпра про Степана Бандеру

Сьогодні 15:40
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Мер Дніпра привітав Степана Бандеру з Днем народження.

Новости Днепра про “Прожити треба так, щоб через 65 років після твоєї смерті вони ср@ли цеглою”: мер Дніпра про Степана Бандеру

Окрім святкування Нового року сьогодні в Україні вшановують пам’ять Степана Бандери. 114 років тому народився той, чиє ім’я досі лякає росіян. Хоча до Степана Бандери ставляться по-різному та постать практика і теоретика українського націоналістичного суперечлива, але Бандера зараз став символом боротьби проти російських загарбників. 

Міський голова Дніпра Борис Філатов у своєму дописі згадав про Степана Бандеру. За його словами, ми сьогодні переосмислюємо його спадщину, а багато у чому той виявився правим. 

Про Нього ми багато сперечалися з моїм братом Дмитром Ярошем. Сьогодні ж наші суперечки втратили сенс.

Бо їх вирішило саме життя.

Дмитре часто мені каже: «Ну, послухай, я ще з початку 90-х попереджав, що треба готуватися до війни з моск@лями.

Що рано чи пізно імперія захоче нас знищити.

Знаєш, навіть попри те, що відбувається, я можу пишатися, що всі мої прогнози справдилися, а ідеї українського націоналізму, які здавалися архаїчними, підтвердили свою правоту».

Я думаю, що сьогодні ми всі переосмислюємо спадщину та саму постать Степана Андрійовича Бандери.

Багато в чому він мав рацію.

Майже у всьому.

Великих людей видно здалеку.

І, дійсно, життя треба прожити так, щоб через майже 65 років після твоєї смерті моск@лі лише при згадці твого імені ср@лі цеглою, – написав Філатов. 

Нагадаємо, у Дніпрі в 2022 році з’явилася вулиця Степана Бандери. 

Новости Днепра про “Прожити треба так, щоб через 65 років після твоєї смерті вони ср@ли цеглою”: мер Дніпра про Степана Бандеру

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Новости Днепра про “Прожити треба так, щоб через 65 років після твоєї смерті вони ср@ли цеглою”: мер Дніпра про Степана БандеруУкраїнська Новости Днепра про “Прожити треба так, щоб через 65 років після твоєї смерті вони ср@ли цеглою”: мер Дніпра про Степана БандеруРусский

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