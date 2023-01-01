“Прожити треба так, щоб через 65 років після твоєї смерті вони ср@ли цеглою”: мер Дніпра про Степана Бандеру

Окрім святкування Нового року сьогодні в Україні вшановують пам’ять Степана Бандери. 114 років тому народився той, чиє ім’я досі лякає росіян. Хоча до Степана Бандери ставляться по-різному та постать практика і теоретика українського націоналістичного суперечлива, але Бандера зараз став символом боротьби проти російських загарбників.
Міський голова Дніпра Борис Філатов у своєму дописі згадав про Степана Бандеру. За його словами, ми сьогодні переосмислюємо його спадщину, а багато у чому той виявився правим.
Про Нього ми багато сперечалися з моїм братом Дмитром Ярошем. Сьогодні ж наші суперечки втратили сенс.
Бо їх вирішило саме життя.
Дмитре часто мені каже: «Ну, послухай, я ще з початку 90-х попереджав, що треба готуватися до війни з моск@лями.
Що рано чи пізно імперія захоче нас знищити.
Знаєш, навіть попри те, що відбувається, я можу пишатися, що всі мої прогнози справдилися, а ідеї українського націоналізму, які здавалися архаїчними, підтвердили свою правоту».
Я думаю, що сьогодні ми всі переосмислюємо спадщину та саму постать Степана Андрійовича Бандери.
Багато в чому він мав рацію.
Майже у всьому.
Великих людей видно здалеку.
І, дійсно, життя треба прожити так, щоб через майже 65 років після твоєї смерті моск@лі лише при згадці твого імені ср@лі цеглою, – написав Філатов.
Нагадаємо, у Дніпрі в 2022 році з’явилася вулиця Степана Бандери.
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