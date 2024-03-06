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Провідник потягу, що їде через Дніпро, не пускав жінок до вагону, поки першим не зайде чоловік

Сьогодні 11:30
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Забобонного провідника зустріли пасажирки потягу Львів - Запоріжжя.

Новости Днепра про Провідник потягу, що їде через Дніпро, не пускав жінок до вагону, поки першим не зайде чоловік

Днями провідник потягу, який прямував зі Львова до Запоріжжя, не пускав пасажирок до вагона, бо першим мав би зайти чоловік. Про інцидент розповіла на своїй Facebook-сторінці військослужбовиця та письменниця Ірина Бобик. 

Ірина збиралася поїхати потягом Укрзалізниці, але під час посадки її та інших пасажирок не пускали до потягу. За словами забобонного провідника, першим мав би зайти чоловік. 

Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia, чи не могли б ви провести інструктаж серед ваших провідників про недопустимість проявів сексизму на робочому місці? Суть ситуації: сьогодні у Львові, при посадці пасажирів у поїзд ”Львів-Запоріжжя” 128 ЛБ НШ пан провідник, Ковбасюк Петро Петрович, відмовлявся розпочинати посадку пасажирок у вагон, аргументуючи, що першим має зайти чоловік-пасажир (чоловіка не було, і гурт пасажирок чекав на пероні). На мої спроби вирішити ситуацію мирно (я нагадала пану провіднику, що 21 століття надворі, і що жінки теж люди) пан провідник не реагував. Лише мої аргументи, що я діюча військовослужбовиця, подіяли, і він зрештою пропустив нас у вагон, – розповіла Ірина.

Новости Днепра про Провідник потягу, що їде через Дніпро, не пускав жінок до вагону, поки першим не зайде чоловік

Зауважимо, дійсно існують народні забобони про те, що першим до якогось приміщення має заходити чоловік, аби не було невдач, однак зараз ці вірування виглядають дико. 

На ситуацію також відреагували в УЗ. Представники компанії перепросили перед пасажиркою та пообіцяли провести інструктаж провідникам, аби не допустити таких ситуацій у майбутньому. 

Новости Днепра про Провідник потягу, що їде через Дніпро, не пускав жінок до вагону, поки першим не зайде чоловік

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Новости Днепра про Провідник потягу, що їде через Дніпро, не пускав жінок до вагону, поки першим не зайде чоловікУкраїнська

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