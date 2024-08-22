Провели надважкі операції та перелили літри крові: у Дніпрі врятували військового

У лікарні Дніпра врятували 26-річного важкопопраненого бійця.

Микола з села Петрашівка Вінницької області. Йому 26 років. Боєць отримав важкі поранення на штурмі у Донецькій області. Його госпіталізували до однієї з лікарень Дніпра, де провели три важкі операції та перелили два літри крові. Завдяки лікарям він вже може дихати без апарата штучної вентиляції легень.

Про це розповів головний лікар медзакладу, де рятують військового.

“Поранення отримав в Донецькій області. Живіт увесь розбитий відламками з пошкодженням легень та кишківника. Сміливо йшов на штурм ворожої позиції, але танковий постріл виключив його свідомість”, – написав лікар.

Вдома на Миколу чекають мама, двоє братів та чотири сестри. Він дав собі завдання: вижити, обійняти рідних та створити сім’ю. Зараз у лікарні про нього піклується лікарка, яка з 2014 року рятує військових.

“Доктор Ульяна Селезнева, яка з 2014 року рятує самих важких, стала для нього найріднішою із сестер, яка завжди і вдень і вночі поруч. Микола дав собі завдання: вижити, обійняти братів та сестер та створити сім’ю. Хочу сказати на всю країну, що ми її відстоїмо, будемо справжньою європейською родиною. На День Незалежності у Миколи є мрія – стати вільним і незалежним від лікарів та зайвої допомоги, встати з реанімаційного ліжка, зробити перші кроки та поцілувати маму”, – розповів лікар.

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