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Протягом дня Нікопольщина пережила понад 10 ворожих атак

Сьогодні 18:54
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Сьогодні ворог знову атакував Нікопольщину.

Новости Днепра про Протягом дня Нікопольщина пережила понад 10 ворожих атак

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Для терору місцевих агресор системно застосовує і дрони-камікадзе, і артилерію.Потерпали Нікополь та Покровська громада. Понівечені приватний будинок й господарська споруда. Ніхто не постраждав, – йдеться у дописі голови ОВА.

За уточненою інформацією, через ранковий обстріл загорілась пшениця. Вигоріло 2.5 га зернових, вогонь вже загасили.

У Дніпрі бригади ДСНС продовжують розбирати завали. Вивезено вже 480 т потрощених конструкцій та сміття. 

Сьогодні у поліції повідомили про те, що окупанти обстріляли чотири громади Нікопольщини.

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Новости Днепра про Протягом дня Нікопольщина пережила понад 10 ворожих атакУкраїнська Новости Днепра про Протягом дня Нікопольщина пережила понад 10 ворожих атакРусский

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