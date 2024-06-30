Протягом дня Нікопольщина пережила понад 10 ворожих атак

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Для терору місцевих агресор системно застосовує і дрони-камікадзе, і артилерію.Потерпали Нікополь та Покровська громада. Понівечені приватний будинок й господарська споруда. Ніхто не постраждав, – йдеться у дописі голови ОВА.
За уточненою інформацією, через ранковий обстріл загорілась пшениця. Вигоріло 2.5 га зернових, вогонь вже загасили.
У Дніпрі бригади ДСНС продовжують розбирати завали. Вивезено вже 480 т потрощених конструкцій та сміття.
Сьогодні у поліції повідомили про те, що окупанти обстріляли чотири громади Нікопольщини.
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