Протягнув на шиї 32,5 тонни: у дніпровському метро встановили рекорд Книги Гіннеса

У депо дніпровського метрополітена встановили новий рекорл книги рекордів Гіннеса.
Спортсмен-екстремал з Дніпра Дмитро Грунський протягнув на шиї потяг.
Цей потяг важить 32,5 тонни, довжина ходи Дмитра Грунського склала 11 метрів, 55 сантиметрів.
Свій рекорд дніпрянин присвятив боротьбі народа України з окупантами та, таким чином, підтримав збір коштів на потреби ЗСУ.
Нагороду вручав Василь Вірастюк – Заслужений майстер спорту України, дворазовий володар титулу “Насильніша людина світу”, почесний президент Федерації стронгмену України.Елизавета Бельмас
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