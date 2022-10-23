Протягнув на шиї 32,5 тонни: у дніпровському метро встановили рекорд Книги Гіннеса

Сьогодні в Дніпрі встновили Національний рекорд України та рекорд Книги Гіннеса.

У депо дніпровського метрополітена встановили новий рекорл книги рекордів Гіннеса.

Спортсмен-екстремал з Дніпра Дмитро Грунський протягнув на шиї потяг.

Цей потяг важить 32,5 тонни, довжина ходи Дмитра Грунського склала 11 метрів, 55 сантиметрів.

Свій рекорд дніпрянин присвятив боротьбі народа України з окупантами та, таким чином, підтримав збір коштів на потреби ЗСУ.

Нагороду вручав Василь Вірастюк – Заслужений майстер спорту України, дворазовий володар титулу “Насильніша людина світу”, почесний президент Федерації стронгмену України.

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