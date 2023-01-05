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Простий та смачний рецепт: традиційна кутя на Святвечір

Сьогодні 07:25
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Записуйте традиційний рецепт куті на Святвечір, який вам неодмінно сподобається.

Новости Днепра про Простий та смачний рецепт: традиційна кутя на Святвечір

Все дуже просто! 

Інгредієнти:

  • пшениця – 350 г;
  • волоські горіхи – 50 г;
  • родзинки – 50 г;
  • мак – 50 г;
  • мед – 2-4 ст. л.;
  • узвар за бажанням – 2 склянки.

Приготування:

Пшеницю необхідно замочити на ніч у холодній воді. Після цього порібно промити пшеницю та залити водою у співвідношенні крупи і води 1:4. Варити крупу потрібно 40-60 хвилин.

Мак залити гарячою водою на 15 хвилин, потім злити воду. Розпарений мак перетерти в кавомолці, ступці або в м’ясорубці. Горіхи подрібнити в блендері. 

У велику миску викласти зварену пшеницю, додати мак і горіхи. Заправити медом за смаком. Розбавити кашу до потрібної консистенції водою або узваром.

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Новости Днепра про Простий та смачний рецепт: традиційна кутя на СвятвечірУкраїнська Новости Днепра про Простий та смачний рецепт: традиційна кутя на СвятвечірРусский

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