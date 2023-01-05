Простий та смачний рецепт: традиційна кутя на Святвечір

Записуйте традиційний рецепт куті на Святвечір, який вам неодмінно сподобається.

Все дуже просто!

Інгредієнти:

пшениця – 350 г;

волоські горіхи – 50 г;

родзинки – 50 г;

мак – 50 г;

мед – 2-4 ст. л.;

узвар за бажанням – 2 склянки.

Приготування:

Пшеницю необхідно замочити на ніч у холодній воді. Після цього порібно промити пшеницю та залити водою у співвідношенні крупи і води 1:4. Варити крупу потрібно 40-60 хвилин.

Мак залити гарячою водою на 15 хвилин, потім злити воду. Розпарений мак перетерти в кавомолці, ступці або в м’ясорубці. Горіхи подрібнити в блендері.

У велику миску викласти зварену пшеницю, додати мак і горіхи. Заправити медом за смаком. Розбавити кашу до потрібної консистенції водою або узваром.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: