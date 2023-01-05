Простий та смачний рецепт: традиційна кутя на Святвечір

Все дуже просто!
Інгредієнти:
Приготування:
Пшеницю необхідно замочити на ніч у холодній воді. Після цього порібно промити пшеницю та залити водою у співвідношенні крупи і води 1:4. Варити крупу потрібно 40-60 хвилин.
Мак залити гарячою водою на 15 хвилин, потім злити воду. Розпарений мак перетерти в кавомолці, ступці або в м’ясорубці. Горіхи подрібнити в блендері.
У велику миску викласти зварену пшеницю, додати мак і горіхи. Заправити медом за смаком. Розбавити кашу до потрібної консистенції водою або узваром.
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