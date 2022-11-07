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Прості правила, що рятують життя під час ракетних ударів та бомбардувань

Сьогодні 15:32
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Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та бережіть себе!

Новости Днепра про Прості правила, що рятують життя під час ракетних ударів та бомбардувань

Правило «двох стін»

Від небезпеки вас має відділяти щонайменше 2 стіни, бо одна ймовірно, зруйнується від удару, а друга візьме на себе уламки стіни, віконного скла тощо. Тому ховатися безпечно у місці, яке розташоване за другою від фасаду опорною стіною. Зазвичай це тамбур, коридор або передпокій. Навіть якщо вам здається, що будинок нестійкий, підвалу нема, а в сховищі немає місця, лишайтеся біля опірних стін – вони витримають.

Новости Днепра про Прості правила, що рятують життя під час ракетних ударів та бомбардувань

Правило «двох виходів»

Ви повинні чітко знати, що з укриття є щонайменше 2 виходи. Тому підвал чи гараж з одним виходом – це пастка. Єдиний вихід може завалити уламками будинку або під час пожежі він може бути заблокованим. Проте сучасні підземні паркінги та підвали у більшості будинків спроєктовані безпечно. Крім кількох виходів вони оснащені датчиками диму та в них передбачені системи пожежогасіння.

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Новости Днепра про Прості правила, що рятують життя під час ракетних ударів та бомбардуваньУкраїнська Новости Днепра про Прості правила, що рятують життя під час ракетних ударів та бомбардуваньРусский

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