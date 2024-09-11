Проспект Лесі Українки у Дніпрі: з’явився через воєнний стан і став вулицею доходних будинків

Проспект Лесі Українки у Дніпрі – одна з найжвавіших транспортних артерій міста. Пересуватися на проспекті можна не лише на автотранспорті, а й на тролейбусі та трамваї. Вулиця з'явилася у місті у 1850-х роках.

Журналісти dnepr.info дізналися історію цього проспекту у Дніпрі.

Перша назва території – вулиця Військова. З’явилася вона 1854 року. Коли в Катеринославі було оголошено військовий стан, то відразу знадобилося місце, де можна було б розташувати гарнізони, що йдуть до Криму. На вільній від будівель територій облаштували для них тимчасове житло.

Але вже у 1860-х роках територія сучасного проспекту почала активно розвиватися. Тут стали з’являтися прибуткові будинки, які за оздобленням та зручностями нічим не поступалися будинкам у центрі міста. У роки інтенсивного розвитку міста, будівництва нових заводів, появи залізниці квартири у прибуткових будинках на вулиці мали великий попит – населення міста стрімко збільшувалося.

В 1899 вулиця отримала статус проспекту і стала проспектом Пушкіна. За кілька років коштом міської громади йому було встановлено пам’ятник. 2022 року його прибрали.

Крім прибуткових будинків тут розташовувалися училища, навчальні заклади.

Після Другої світової війни більшість прибуткових будинків на проспекті перетворилися на комунальні квартири, перші поверхи яких було здано під магазини. Сьогодні комуналки перетворилися на звичайні квартири, а фасади старовинних прибуткових будинків змінено.

Є серед прибуткових будинків і сучасні багатоповерхівки. Частково старовинні будинки потроху руйнуються, деякі стоять занедбані.

У 2022 році проспект перейменували на честь Лесі Українки.

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