Прощена неділя 2024: коли відзначаємо, що не можна робити і як просити пробачення

Цієї неділі завершується святкування Масляної. Останній день гулянь називають «прощеною неділею». Це дуже важливе християнське свято. Точної дати воно немає і залежить від дати початку великоднього посту. Піст цього року розпочинається у понеділок, 18 березня. Отже, прощену неділю 2024 року відзначатимемо 17 березня.

Журналісти dnepr.info дізналися про традиції цього дня.

Прощену неділю ще називають Сиропустним тижнем. Це останній день, коли можна їсти сир та інші молочні продукти перед Великим постом. Відповідно до традицій, піст треба починати без образ.

Традиції прощеної неділі

Вранці треба відвідати службу у церкві. Віруючі просять прощення у Бога, стоячи перед іконами. Після цього можна просити пробачення і близьких. Під час церковної служби священики згадують про вигнання Адама з Раю.

Наші пращури в цей день просили прощення в своїх батьків, а також ходили на цвинтар, просити прощення у померлих родичів.

Ще одна цікава традиція цього дня – за стіл необхідно сідати сім разів – за кількістю тижнів Великого посту.

Як потрібно просити прощення

Цього дня всі просять одне в одного пробачення, не вдаючись у подробиці, за що саме. Той, хто хоче попросити пробачення говорить «Пробач мені», а його співрозмовник має відповісти: «Бог простить і я прощаю» або «Бог простить, а я пробачив».

Після цього потрібно тричі поцілуватися. Через цю традицію неофіційно прощену неділю називається «Цілувальник».

Найголовніше – прощення необхідно просити від щирого серця, а не «за традицією». Так само потрібно пробачати. Тільки в такому разі всі ці слова матимуть сенс.

Якщо того, хто просив прощення, відмовилися пробачити, то нерозділене прохання залишається на совісті того, хто відмовив.иВважається, що просячи прощення, людина знімає зі своєї душі тягар образ, а той, хто відмовляється його прийняти – бере на себе цей тягар.

Такий вчинок негативно відбивається на тому, що відмовляється пробачити іншу людину: якщо людина не може пробачити інших – їй важко чекати прощення від Бога.

Прохання про прощення передбачає каяття, що веде до поліпшення емоційного стану та зняття важкого тягаря з душі.

Що можна робити

В цей день прийнято накривати святковий стіл та влаштовувати сімейні застілля. На столі обов’язково мають бути вареники та млинці, але не повинно бути м’ясних страв. Господині намагалися поставити на стіл якнайбільше молочних продуктів: сметану, сир.

Також ті, хто збирається дотримуватися посту, повинні доїсти всю приготовлену на святковий стіл їжу або поділитися їй з бідними. Після сніданку або обіду їжу зі столу не можна прибирати – її необхідно накрити рушником. Наші пращури вірили, що це допоможе «призвати» в будинок благополуччя та щастя.

Що не можна робити

Цього дня не бажано думати про погане, тримати в собі образи, злитися і починати чи брати участь у сварках. Також не варто скупитися і брехати. Не варто займатися рукоділлям, прибиранням, важкою фізичною працею. Не можна відмовляти у проханні та прощені.

Згідно з народними віруваннями, цього дня триває Страшний суд. Тому наші предки намагалися не виходити з дому після заходу сонця – коли нечисть виходить на полювання, а також не згадували про свої гріхи, щоб не накликати на себе нещастя.

Прикмети цього дня

У давнину вважалося, що якщо на вулиці ясний та сонячний день – осінь буде теплою. Вітер зі сходу – до швидкого потепління, з півдня – до теплої дощової погоди, з півночі – до холодів. Сни цієї неділі вважаються віщими.

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