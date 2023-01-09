Прощавайте, “маєчки“: в Україні остаточно заборонили тонкі пластикові пакети

Такі пакети не підлягають використанню у закладах торгівлі, громадського харчування, в аптеках, у МАФах, а також у лікарнях, школах, садочках, спортзалах та в інших громадських місцях. Заборона набрала чинності з 1 січня 2023 року.
Про це нагадало українцям видання chasdiy.
“Йдеться про так звані “маєчки” та інші дрібні поліетиленові пакети. Заборона повна та остаточна – їх не можна використовувати навіть у якості пакування для сипучих продуктів та інших на кшталт риби, м’яса. Не можна придбати навіть за гроші”, – пише видання.
Ця заборона є черговим етапом заборон на шляху повної відмови України від використання побутового пластику.
Замість пакетів, що не розкладаються і завдають шкоди довкіллю, буде дозволено виробництво і використання пакетів з органіки, які легко розкладаються у ґрунті і не становлять загрози довкіллю. Крім того, мають набути широкого використання паперові пакети. Також наразі дозволені до використання товсті пластикові пакети, які зазвичай продають на касах супермаркетів. Їхня вартість не має бути меншою за 2 гривні. Такі пакети можна використовувати багаторазово.
Проте, заборона все-таки поширюватиметься не на всі тонкі пластикові пакети. Залишаться у продажі і використанні:
На перший раз порушник закону відбудеться 8,5 тис. грн штрафу, а надалі за кожне повторне порушення доведеться платити по 17 тис. грн. Контроль за дотриманням цих заборон буде покладено на Держпродспоживслужбу.
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