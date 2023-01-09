Прощавайте, “маєчки“: в Україні остаточно заборонили тонкі пластикові пакети

В українських торгових закладах, а також у закладах громадського харчування остаточно заборонили використання надтонких і тонких пластикових пакетів.

Такі пакети не підлягають використанню у закладах торгівлі, громадського харчування, в аптеках, у МАФах, а також у лікарнях, школах, садочках, спортзалах та в інших громадських місцях. Заборона набрала чинності з 1 січня 2023 року.

Про це нагадало українцям видання chasdiy.

“Йдеться про так звані “маєчки” та інші дрібні поліетиленові пакети. Заборона повна та остаточна – їх не можна використовувати навіть у якості пакування для сипучих продуктів та інших на кшталт риби, м’яса. Не можна придбати навіть за гроші”, – пише видання.

Ця заборона є черговим етапом заборон на шляху повної відмови України від використання побутового пластику.

Таким чином, на сьогодні в Україні заборонені:

будь-які безкоштовні пластикові пакети;

тонкі і надтонкі пакети (маєчки, маленькі без ручок, тонкі “вишиванки” та інші);

оксорозкладні пакети (із добавкою d2W)

Що буде замість заборонених пакетів?

Замість пакетів, що не розкладаються і завдають шкоди довкіллю, буде дозволено виробництво і використання пакетів з органіки, які легко розкладаються у ґрунті і не становлять загрози довкіллю. Крім того, мають набути широкого використання паперові пакети. Також наразі дозволені до використання товсті пластикові пакети, які зазвичай продають на касах супермаркетів. Їхня вартість не має бути меншою за 2 гривні. Такі пакети можна використовувати багаторазово.

Проте, заборона все-таки поширюватиметься не на всі тонкі пластикові пакети. Залишаться у продажі і використанні:

поліетиленові рукавички;

пакети для сміття;

пакети для прибирання за собаками;

пластикові контейнери та інше пакування.

Які заходи вживатимуть до порушників?

На перший раз порушник закону відбудеться 8,5 тис. грн штрафу, а надалі за кожне повторне порушення доведеться платити по 17 тис. грн. Контроль за дотриманням цих заборон буде покладено на Держпродспоживслужбу.

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