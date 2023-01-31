Пропав майже місяць тому: родичі просять допомоги у пошуку зниклого Владислава

Востаннє Владислав з’являвся на місці роботи 4 січня. Вже майже місяць дніпрянин не виходить на зв’язок із близькими.
Прикмети: зріст 185-190 см, коротка зачіска.
Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Владислава, звертайтесь за номером: 0988372838 (Владислав).
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