Промисловий гігант з Дніпропетровщини сплатив 10 млн грн штрафів через численні порушення

ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”, на коксохімічному виробництві якого у червні цього року сталася аварія, погодився з претензіями з боку Державної Екологічної Інспекції України щодо порушень, які спричинили викиди забруднюючих речовин в атмосферу, та сплатив понад 10 мільйонів гривень штрафів.
Про це повідомила заступниця голови Комітету з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради Олена Криворучкіна.
За результатами перевірки Державною екологічною інспекцією Придніпровського округу підприємство отримало претензії, пов’язані з неорганізованими або наднормовими викидами забруднюючих речовин на загальну суму 10 190 187 грн. Підприємство визнало свою вину, а гроші в повному обсязі вже надійшли до бюджету, – заявила Олена Криворучкіна.
Під час перевірки, яку провели після інциденту, знайшли 18 видів порушень, за кожним з яких визначено різні терміни усунення, максимальний з яких складає 5 місяців з дня винесення акту перевірки.
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