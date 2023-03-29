Пройшло 8 років: у Дніпрі ліквідували банк

У Дніпрі закінчили ліквідацію банку, яка тривала 8 років.

Про це повідомили в Фонді гарантування вкладів фізосіб.

Так, фонд завершив виплату відшкодувань вкладникам “АктаБанку”, який оголосили неплатоспроможним ще в 2014 році. Зазначається, що процес ліквідації банку почався в 2015 році, після позапланових перевірок НБУ.

За планом, остаточно ліквідувати фінустанову мали до 2018 року, але цей процес затягнувся на 8 років.

У межах виплат гарантованого відшкодування вкладники ПАТ “Актабанк” отримали понад 565 млн грн.

У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про припинення 27 березня 2023 року виплат гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ «АКТАБАНК» та завершення ліквідаційної процедури банку, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Україні ліквідували IBOX Bank, який підозрюють в неналежній перевірці клієнтів, які здійснювали операції пов’язані з проведенням змагань зі спортивного покеру. А НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

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