В Україні взялися за реформу вищої та середньої освіти. Зокрема, незабаром у повну силу запрацює “Нова українська школа”.
Зміни стосуються старшої школи, яка з 2027 року стане профільованою. Перед тим, як остаточно впровадити нові стандарти, проведуть тест-драйв. Тобто з 2025 року у деяких навчальних закладах впровадять нові стандарти.
Одне із нововведень, яке кардинально змінить підхід до шкільної освіти – профільна спеціалізація. У ході навчання діти зможуть самостійно обирати предмети для вивчення, хоча деякі з них залишаться обов’язковими. Як зазначають в МОН, стандарт проєкту передбачає години на:
Як це буде? До прикладу, для учнів 10, 11 та 12 класі схема розподілу годин навчання буде такою:
Сформувати свій профіль учні зможуть вибравши з дев’яти запропонованих галузей:
З 2027 року школярі зможуть самостійно обирати профіль та частково предмети для вивчення.
Якщо коротко, то це предмети, що виносяться на ЗНО чи НМТ:
Інші предмети у шкільному курсі є вибірковими, але лише у 10-12 класах.
Школярі, які вже розпочали навчання за НУШ, будуть першопрохідцями та здобуватимуть освіту за новим стандартом вже з 2027 року. Після того, як проведуть пілотне тестування у 2025 році.
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