Профільна освіта в школах: які предмети скоро стануть необов’язковими - Днепр Инфо
Профільна освіта в школах: які предмети скоро стануть необов’язковими
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Сегодня 16:33

Реформатори НУШ розповіли, як зміниться навчання у старших класах.

Новости Днепра про Профільна освіта в школах: які предмети скоро стануть необов'язковими

В Україні взялися за реформу вищої та середньої освіти. Зокрема, незабаром у повну силу запрацює “Нова українська школа”. 

Зміни стосуються старшої школи, яка з 2027 року стане профільованою. Перед тим, як остаточно впровадити нові стандарти, проведуть тест-драйв. Тобто з 2025 року у деяких навчальних закладах впровадять нові стандарти. 

Шкільна освіта стане профільною

Одне із нововведень, яке кардинально змінить підхід до шкільної освіти – профільна спеціалізація. У ході навчання діти зможуть самостійно обирати предмети для вивчення, хоча деякі з них залишаться обов’язковими. Як зазначають в МОН, стандарт проєкту передбачає години на:

  • вивчення основних предметів;
  • вивчення обов’язкових предметів, пов’язаних із профілем;
  • вивчення вибіркових предметів, пов’язаних із профілем;
  • курси та предмети вільного вибору. 

Як це буде? До прикладу, для учнів 10, 11 та 12 класі схема розподілу годин навчання буде такою:

  • в 10 класі – 105-210 годин за вибраним профілем, 35-140 годин – поза вибраним профілем;
  • в 11-12 класах – відповідно 385-595 та 70-280 годин за два роки.

Сформувати свій профіль учні зможуть вибравши з дев’яти запропонованих галузей:

  • мовно-літературна;
  • математична;
  • природна;
  • технологічна;
  • інформатична;
  • соціальна та здоров’язбережувальна;
  • громадянська та історична;
  • мистецька;
  • фізична культура.

З 2027 року школярі зможуть самостійно обирати профіль та частково предмети для вивчення.

Які предмети стануть обов’язковими?

Якщо коротко, то це предмети, що виносяться на ЗНО чи НМТ:

  • українська мова;
  • математика;
  • історія України;
  • іноземна мова;
  • “Захист України”;
  • домедична допомога;
  • фізична культура.

Інші предмети у шкільному курсі є вибірковими, але лише у 10-12 класах.

Коли зміни набудуть чинності?

Школярі, які вже розпочали навчання за НУШ, будуть першопрохідцями та здобуватимуть освіту за новим стандартом вже з 2027 року. Після того, як проведуть пілотне тестування у 2025 році. 

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