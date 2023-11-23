Профільна освіта в школах: які предмети скоро стануть необов’язковими

Реформатори НУШ розповіли, як зміниться навчання у старших класах.

В Україні взялися за реформу вищої та середньої освіти. Зокрема, незабаром у повну силу запрацює “Нова українська школа”.

Зміни стосуються старшої школи, яка з 2027 року стане профільованою. Перед тим, як остаточно впровадити нові стандарти, проведуть тест-драйв. Тобто з 2025 року у деяких навчальних закладах впровадять нові стандарти.

Шкільна освіта стане профільною

Одне із нововведень, яке кардинально змінить підхід до шкільної освіти – профільна спеціалізація. У ході навчання діти зможуть самостійно обирати предмети для вивчення, хоча деякі з них залишаться обов’язковими. Як зазначають в МОН, стандарт проєкту передбачає години на:

вивчення основних предметів;

вивчення обов’язкових предметів, пов’язаних із профілем;

вивчення вибіркових предметів, пов’язаних із профілем;

курси та предмети вільного вибору.

Як це буде? До прикладу, для учнів 10, 11 та 12 класі схема розподілу годин навчання буде такою:

в 10 класі – 105-210 годин за вибраним профілем, 35-140 годин – поза вибраним профілем;

в 11-12 класах – відповідно 385-595 та 70-280 годин за два роки.

Сформувати свій профіль учні зможуть вибравши з дев’яти запропонованих галузей:

мовно-літературна;

математична;

природна;

технологічна;

інформатична;

соціальна та здоров’язбережувальна;

громадянська та історична;

мистецька;

фізична культура.

З 2027 року школярі зможуть самостійно обирати профіль та частково предмети для вивчення.

Які предмети стануть обов’язковими?

Якщо коротко, то це предмети, що виносяться на ЗНО чи НМТ:

українська мова;

математика;

історія України;

іноземна мова;

“Захист України”;

домедична допомога;

фізична культура.

Інші предмети у шкільному курсі є вибірковими, але лише у 10-12 класах.

Коли зміни набудуть чинності?

Школярі, які вже розпочали навчання за НУШ, будуть першопрохідцями та здобуватимуть освіту за новим стандартом вже з 2027 року. Після того, як проведуть пілотне тестування у 2025 році.

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