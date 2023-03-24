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Продають нерухомість і вивозять сім’ї: у ГУР розповіли, що окупаційна влада в Криму почала процес евакуації

Сьогодні 16:49
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Окупаційна влада росії розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму.

Новости Днепра про Продають нерухомість і вивозять сім'ї: у ГУР розповіли, що окупаційна влада в Криму почала процес евакуації

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, напередодні місцеві жителі почули на FM-станціях попередження про те, що їм необхідно готуватися до виїзду. Андрій Юсов вважає, що попередження стосується тих кримчан, які співпрацювали з окупаційною владою.

Для того, щоб там був мир і порядок, півострів необхідно деокупувати і повернути туди законну українську владу. Власне, повернути Крим у рідну українську гавань, що обов’язково й відбудеться найближчим часом. Тому всім тим, хто працює на росію, справді найближчим часом краще покинути територію українського Криму, – заявив Андрій Юсов.

Він повідомив, що російське командування на півострові та окупаційна адміністрація дуже активно продають нерухомість і вивозять свої сім’ї з Криму.

Але іншим, рядовому складу, кажуть: не переймайтеся, усе спокійно, усе під контролем… Але це вже як мем про те, що “спецоперація” йде за планом… Пов’язані з росіянами сім’ї вивозять, і дуже активно. І це привід задуматися всім іншим, хто пов’язав свою долю зі злочинним путінським рашистським режимом. Крим краще покидати, доки така можливість є, – підсумував Андрій Юсов.

Деокупація українського Криму – вже скоро!

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Новости Днепра про Продають нерухомість і вивозять сім'ї: у ГУР розповіли, що окупаційна влада в Криму почала процес евакуаціїУкраїнська

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