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Продавчиню парфумерного магазину, яка називала Дніпро російським містом, затримали

Вчора 11:47
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У Новомосковському районі затримали жінку, яка раніше заявляла, що Дніпро це російське місто.

Новости Днепра про Продавчиню парфумерного магазину, яка називала Дніпро російським містом, затримали

Прихильниця Росії називала Дніпро та ще кілька українських мегаполісів російськими містами та дискредитувала Сили оборони. Нещодавно до жінки навідалися представники СБУ, які звинувачують її у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. 

Жінка мешкає у Новомосковському районі та має власний інтернет-магазин, де продає парфуми та косметику. Водночас окрім ведення бізнесу, у соцмережах вона неодноразово поширювала дезінформацію про діяльність підрозділів ЗСУ на території регіону.

У своїх розмовах вона називала “російськими” декілька мегаполісів на півдні та сході України, і ображала національну гідність мешканців різних регіонів нашої держави.

Як зазначили в СБУ, лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконної діяльності зловмисниці. Вдома у прихильниці Росії знайшли техніку з доказами підривної діяльності. 
 
Наразі, фігурантці повідомлено про підозру за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Матеріали провадження скеровано до суду. Зловмисниці загрожує до 5 років тюрми.
 

Нагадаємо, раніше у мережі розгорівся скандал через власницю інтернет-магазину парфумів, яка називала Дніпро російським містом та ображала мешканців заходу України. 

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Новости Днепра про Продавчиню парфумерного магазину, яка називала Дніпро російським містом, затрималиУкраїнська Новости Днепра про Продавчиню парфумерного магазину, яка називала Дніпро російським містом, затрималиРусский

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