Продавчиню парфумерного магазину, яка називала Дніпро російським містом, затримали

Прихильниця Росії називала Дніпро та ще кілька українських мегаполісів російськими містами та дискредитувала Сили оборони. Нещодавно до жінки навідалися представники СБУ, які звинувачують її у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.
Жінка мешкає у Новомосковському районі та має власний інтернет-магазин, де продає парфуми та косметику. Водночас окрім ведення бізнесу, у соцмережах вона неодноразово поширювала дезінформацію про діяльність підрозділів ЗСУ на території регіону.
У своїх розмовах вона називала “російськими” декілька мегаполісів на півдні та сході України, і ображала національну гідність мешканців різних регіонів нашої держави.
Нагадаємо, раніше у мережі розгорівся скандал через власницю інтернет-магазину парфумів, яка називала Дніпро російським містом та ображала мешканців заходу України.
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