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  • Продавав неіснуючу військову форму: на Дніпропетровщині затримали шахрая

Продавав неіснуючу військову форму: на Дніпропетровщині затримали шахрая

Сьогодні 07:15
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Мешканець одного із сіл Синельниківського району ошукував людей на продажах в інтернеті. Покупцям шахрай пропонував, зокрема, військовий одяг.

Новости Днепра про Продавав неіснуючу військову форму: на Дніпропетровщині затримали шахрая

Про це повідомили у прес службі ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 34-річний раніше судимий мешканець одного із сіл Синельниківського району.

Чоловік раніше мав проблеми із законом і відбував покарання в місцях позбавлення волі. Але це не зупинило його на шляху до нових злочинів.

У мережі інтернет шахрай розміщував оголошення про продаж товарів для ЗСУ. Коли гроші надходили на його картку – чоловік зникав. На “гачок” псевдо продавця потрапили троє людей. Вони «придбали» військовий одяг та генератор, але товар, як і свої гроші, так і не побачили.

8 червня чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, що передбачає до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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Новости Днепра про Продавав неіснуючу військову форму: на Дніпропетровщині затримали шахраяУкраїнська Новости Днепра про Продавав неіснуючу військову форму: на Дніпропетровщині затримали шахраяРусский

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