Продавав неіснуючу військову форму: на Дніпропетровщині затримали шахрая

Про це повідомили у прес службі ГУ НП у Дніпропетровській області.
Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 34-річний раніше судимий мешканець одного із сіл Синельниківського району.
Чоловік раніше мав проблеми із законом і відбував покарання в місцях позбавлення волі. Але це не зупинило його на шляху до нових злочинів.
У мережі інтернет шахрай розміщував оголошення про продаж товарів для ЗСУ. Коли гроші надходили на його картку – чоловік зникав. На “гачок” псевдо продавця потрапили троє людей. Вони «придбали» військовий одяг та генератор, але товар, як і свої гроші, так і не побачили.
8 червня чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, що передбачає до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Читайте також:
Автор:
У Кривому Розі внаслідок російської нічної повітряної атаки 13 червня…
12-го червня о 13:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення…
Українські військові знищили ворожий вертоліт Ка-52. Ударний гелікоптер більше відомий…
Злочин стався у пʼятницю, 9 червня за місцем проживання подружжя…