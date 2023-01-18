Продавали бронежилети, які призначались для ЗСУ: на Дніпропетровщині “волонтери” крали гумдопомогу

На Дніпропетровщині псевдоволонтери займалися продажем бронежилетів, які безкоштовно передавали для ЗСУ іноземці.

Про це йдеться в повідомленні Дніпропетровської обласної прокуратури.

Відомо, що троє мешканців Дніпропетровщини організували злочинну схему та наживалися на гумдопомозі. Чоловіки перепродавали бронежилети, які надходити в Україну, як допомога для ЗСУ.

Схема діяла з квітня по липень 2022 року. За цей час вони встигли заробити 720 тисяч гривень.

За даними слідства, волонтер благодійного фонду організував схему з продажу бронежилетів 4-го класу захисту, які надавались в якості іноземної гуманітарної допомоги нашим солдатам.

Зазначається, що йому допомагали друзі-волонтери.

Гуманітарку збували у соцмережах, поштою або при особистих зустрічах. Задокументовано продаж 23 бронежилетів на суму понад 720 тисяч гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили бронежилети, документацію, в якій є інформація щодо ввезення в Україну спорядження на потреби ЗСУ. Також поліцейські знайшли мобільні телефони, комп’ютери та гроші.

За даним фактом в суд скеровано обвинувальний акт відносно трьох учасників злочинної організації за фактом використання гуманітарної допомоги задля отримання прибутку під час воєнного стану за частинами 2 і 3 статті 27, та частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України.

Читайте також:

Українська

Автор: