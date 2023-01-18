Продавали бронежилети, які призначались для ЗСУ: на  Дніпропетровщині “волонтери” крали гумдопомогу

Про це йдеться в повідомленні Дніпропетровської обласної прокуратури.
Відомо, що троє мешканців Дніпропетровщини організували злочинну схему та наживалися на гумдопомозі. Чоловіки перепродавали бронежилети, які надходити в Україну, як допомога для ЗСУ.
Схема діяла з квітня по липень 2022 року. За цей час вони встигли заробити 720 тисяч гривень.
За даними слідства, волонтер благодійного фонду організував схему з продажу бронежилетів 4-го класу захисту, які надавались в якості іноземної гуманітарної допомоги нашим солдатам.
Зазначається, що йому допомагали друзі-волонтери.
Гуманітарку збували у соцмережах, поштою або при особистих зустрічах. Задокументовано продаж 23 бронежилетів на суму понад 720 тисяч гривень.
Під час обшуків правоохоронці вилучили бронежилети, документацію, в якій є інформація щодо ввезення в Україну спорядження на потреби ЗСУ. Також поліцейські знайшли мобільні телефони, комп’ютери та гроші.
За даним фактом в суд скеровано обвинувальний акт відносно трьох учасників злочинної організації за фактом використання гуманітарної допомоги задля отримання прибутку під час воєнного стану за частинами 2 і 3 статті 27, та частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України.
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