Уламок пробив легені та застряг в серці: у Дніпрі врятували тяжко пораненого воїна

Дніпровські хірурги врятували воїна, в якого в серці застрягли уламки снарядів.

Як розповіли медики, до них з тяжкими пораненнями потрапив 52-річний воїн. У нього діагностували вогнепально-вибухову травму, а уламки застрягли в серці, печінці, легенях та пошкодили діафрагму.

Кардіохірурги провели складну операцію та витягли уламок, який пройшов через легені та застряг в серці.

“Життя пацієнта рахувалось на хвилини. Уламок пройшов через легені та зупинився у серці, другий – пошкодив діафрагму та застряв у печінці. Чоловіка терміново доставили до операційної та, завдяки професіоналізму кардіохірургів, майже «ювелірно» видалили уламок із правого шлуночка, та не зупиняючись видалили уламок у печінці та зашили легеню і пошкоджену діафрагму”, – йдеться у повідомленні.

За словами лікарів, наразі життю чоловіка вже нічого не загрожує, але він продовжить лікування до повного видужання.

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