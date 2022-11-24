Президент “Мотор Січі”, підозрюваний в держзраді, хотів вивезти антикваріат та елітні машини за кордон

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Як виявилося, директор “Мотор Січі” Богуслаєв, якого підозрюють в держзраді, мав колекцію Скіфського золота та унікального антикваріату. А також любив раритетні авто та зброю. Усе це він сховав, а потім хотів вивести за кордон, щоб майно не заарештували.
Проте у нього це не вийшло зробити. Як повідомили в СБУ, керівники структурних підрозділів заводу намагалися сховати це майно на території підконтрольних комерційних структур.
Усе “добро” знайшли співробітники СБУ. Вони вилучили:
Усе майно направлено на експертизу. Тривають заходи з накладення на нього арешту.
СБУ також викрила “друзів” Богуслаєва, які змушували працівників заводу підписувати те саме “колективне звернення”, де вони просили звільнити з-під арешту свого керівника. Вони погрожували людям звільненням, якщо ті не поставлять свій підпис.
Нагадаємо, директора “Мотор Січі” Богуслаєва затримали в жовтні. Як виявилося, керівництво заводу в Запоріжжі налагодило поставки оптових партій українських авіадвигунів до РФ. Деякі із них потім знаходили в знищенних гелікоптерах.
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