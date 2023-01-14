Президент Литви прокоментував ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі

«росія – держава терорист. Вона несе руйнування, смерть та страждання всюди, де б вона не була. Звірства, масові вбивства та напади на житлові будинки – такі, як сьогодні у Дніпрі – ми ніколи не пробачимо та не забудемо. Настане час розплати. Литва разом із Україною».
Раніше ми писали, що мережу сколихнуло моторошне відео, де чутно, як дніпряни кричать з-під завалів від болю, благаючи про порятунок.
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