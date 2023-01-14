Президент Литви прокоментував ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував ракетну атаку, яку завдала Росія по житловому будинку у Дніпрі 14 січня.

«росія – держава терорист. Вона несе руйнування, смерть та страждання всюди, де б вона не була. Звірства, масові вбивства та напади на житлові будинки – такі, як сьогодні у Дніпрі – ми ніколи не пробачимо та не забудемо. Настане час розплати. Литва разом із Україною».