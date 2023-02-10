Прем’єрка Молдови подала у відставку: що відомо

Про це пише місцеве ЗМІ NewsMaker.
Так, прем’єр-міністерка Молдови Наталія Гавріліца подала у відставку. Тепер слово за президенткою Маєю Санду, яка має призначити нового кандидата на посаду прем’єра. Цьому передуватимуть консультації з парламентськими фракціями.
Разом з прем’єркою у відставку пішов весь уряд Молдови.
ЗМІ зазначають, що це сталося, коли країна – одна з найбідніших у Європі – стикнулася з енергетичною, економічною та безпековою кризою, викликаною російським вторгненням у сусідню Україну.
Якби уряд Молдови мав би вдома стільки ж підтримки, скільки в ЄС, у Брюсселі, ми б досягли набагато більше, — заявила Гавріліца.
Наталія Гавріліца згадала, що поки вона була на посту, країна справилася з кризою біженців, уряду вдалося залучити нові інвестиції та добитися компенсації витрат громадян на газ та електрику. А найважливіше, що Молдова набула статусу країни-кандидата члена ЄС.
Мені випала честь бути прем’єркою Молдови… Я вірю в Молдову, в людей цієї країни й у те, що у нас все вийде… Закликаю вас бути згуртованими. Молдова буде країною, якою всі ми пишатимемося, — додала вона.
Президентка Молдови Майя Санду повідомила, що прийняла відставку прем’єрки та подякувала їй за роботу.
Попри безпрецедентні виклики, країною керували відповідально, з великою обережністю та самовідданою працею. У нас є стабільність, мир та розвиток там, де інші хотіли війни та банкрутства, — зазначила вона.
Що відомо?
Чому прем’єрка вирішила покинути свій пост – не уточнюється, але раніше президент України заявив, що попередив очільницю Молдови Маю Санду про можливі диверсії Росії щодо руйнування політичної ситуації в країні.
Ці дані підтвердила Служба безпеки Молдови, яка отримала інформацію від українських колег про спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові. Там зазначили, що роблять все можливе, щоб цього не сталося.
Нагадаємо, вранці над територією Молдови пролетіла російська ракета. Через це МЗС країни викликало посла РФ.
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