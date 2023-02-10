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Прем’єрка Молдови подала у відставку: що відомо

Сьогодні 15:31
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Прем'єрка Молдови та увесь уряд пішли у відставку.

Новости Днепра про Прем'єрка Молдови подала у відставку: що відомо

Про це пише місцеве ЗМІ NewsMaker.

Так, прем’єр-міністерка Молдови Наталія Гавріліца подала у відставку. Тепер слово за президенткою Маєю Санду, яка має призначити нового кандидата на посаду прем’єра. Цьому передуватимуть консультації з парламентськими фракціями. 

Разом з прем’єркою у відставку пішов весь уряд Молдови. 

ЗМІ зазначають, що це сталося, коли країна – одна з найбідніших у Європі – стикнулася з енергетичною, економічною та безпековою кризою, викликаною російським вторгненням у сусідню Україну.

Якби уряд Молдови мав би вдома стільки ж підтримки, скільки в ЄС, у Брюсселі, ми б досягли набагато більше, — заявила Гавріліца.

Наталія Гавріліца згадала, що поки вона була на посту, країна справилася з кризою біженців, уряду вдалося залучити нові інвестиції та добитися компенсації витрат громадян на газ та електрику. А найважливіше, що Молдова набула статусу країни-кандидата члена ЄС.

Мені випала честь бути прем’єркою Молдови… Я вірю в Молдову, в людей цієї країни й у те, що у нас все вийде… Закликаю вас бути згуртованими. Молдова буде країною, якою всі ми пишатимемося, — додала вона.

Президентка Молдови Майя Санду повідомила, що прийняла відставку прем’єрки та подякувала їй за роботу.

Попри безпрецедентні виклики, країною керували відповідально, з великою обережністю та самовідданою працею. У нас є стабільність, мир та розвиток там, де інші хотіли війни та банкрутства, — зазначила вона.

Що відомо?

Чому прем’єрка вирішила покинути свій пост – не уточнюється, але раніше президент України заявив, що попередив очільницю Молдови Маю Санду про можливі диверсії Росії щодо руйнування політичної ситуації в країні. 

Ці дані підтвердила Служба безпеки Молдови, яка отримала інформацію від українських колег про спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові. Там зазначили, що роблять все можливе, щоб цього не сталося. 

Нагадаємо, вранці над територією Молдови пролетіла російська ракета. Через це МЗС країни викликало посла РФ. 

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Новости Днепра про Прем'єрка Молдови подала у відставку: що відомоУкраїнська Новости Днепра про Прем'єрка Молдови подала у відставку: що відомоРусский

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