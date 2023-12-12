Представники словацької національної спільноти Закарпаття опублікували відкрите звернення до голови Європейської ради Шарля Мішеля та прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо

Вони звернулися з проханням підтримати рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС під час засідання Євроради, яке відбудеться 14-15 грудня 2023 року.

Також українські словаки наполегливо закликають усіх лідерів держав-членів Європейського Союзу продовжувати підтримувати Україну на шляху євроінтеграції.

Звернення опублікувало керівництво громадських організацій «Закарпатське обласне культурно-просвітнє товариство словацьких жінок «Довіра» (https://is.gd/3loSWP), «Товариство словацької інтелігенції Закарпаття», «Товариство словацьких митців Закарпаття» (https://is.gd/frX6b5) та «Культурно-освітня організація «Матіца Словенська» в Україні».

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