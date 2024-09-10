Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Правоохоронці виявили тіло чоловіка, якого розшукували на Дніпропетровщині з 18 липня

Сьогодні 15:44
просмотров

Поліцейські виявили мертвим 46-річного Шульгу Олексія.

Новости Днепра про Правоохоронці виявили тіло чоловіка, якого розшукували на Дніпропетровщині з 18 липня

Було виявлено бездихане тіло чоловіка, якого тривалий час розшукували на Дніпропетровщині. 

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області. 

Пошуки 46-річного жителя с.Червоногригорівка, Нікопольського району Сергія Шульги припинені. На жаль, його виявили мертвим, – йдеться у дописі поліції.

Новости Днепра про Правоохоронці виявили тіло чоловіка, якого розшукували на Дніпропетровщині з 18 липня

Стосовно обставин смерті та місця виявлення тіла чоловіка не повідомляється. 

Нагадаємо, повідомлення про зникнення 46-річного Сергія Шульги надійшло у поліцію 18 липня. Востаннє його бачили 16 липня вранці, коли він виходив з місця мешкання.

Читайте також:

Новости Днепра про Правоохоронці виявили тіло чоловіка, якого розшукували на Дніпропетровщині з 18 липняУкраїнська Новости Днепра про Правоохоронці виявили тіло чоловіка, якого розшукували на Дніпропетровщині з 18 липняРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі 14-річна дівчина випала з вікна 8 поверху: коментар поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:11
    У Дніпрі 14-річна дівчина випала з вікна 8 поверху: коментар поліції

    У Дніпрі дівчина-підліток намагалася накласти на себе руки.

    На Дніпропетровщині 3-річна дівчинка встромила в розетку спіраль від електроприладу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:48
    На Дніпропетровщині 3-річна дівчинка встромила в розетку спіраль від електроприладу

    У Нікополі 3-річна дитина отримала електроопік.

    Таким ви його не пам’ятаєте: як виглядав ЦУМ без Ротонди у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:33
    Таким ви його не пам’ятаєте: як виглядав ЦУМ без Ротонди у Дніпрі

    Центральний універмаг на проспекті Яворницького було відкрито 1939 року. У…

    Вирішив дослідити, що в пляшці: на Дніпропетровщині 8-річний хлопчик отримав глибокі опіки обличчя
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:19
    Вирішив дослідити, що в пляшці: на Дніпропетровщині 8-річний хлопчик отримав глибокі опіки обличчя

    У міста Марганець 8-річний хлопчик, граючись на вулиці, отримав серйозні…

    Наверх