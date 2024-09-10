Правоохоронці виявили тіло чоловіка, якого розшукували на Дніпропетровщині з 18 липня

Поліцейські виявили мертвим 46-річного Шульгу Олексія.

Було виявлено бездихане тіло чоловіка, якого тривалий час розшукували на Дніпропетровщині.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

Пошуки 46-річного жителя с.Червоногригорівка, Нікопольського району Сергія Шульги припинені. На жаль, його виявили мертвим, – йдеться у дописі поліції.

Стосовно обставин смерті та місця виявлення тіла чоловіка не повідомляється.

Нагадаємо, повідомлення про зникнення 46-річного Сергія Шульги надійшло у поліцію 18 липня. Востаннє його бачили 16 липня вранці, коли він виходив з місця мешкання.

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