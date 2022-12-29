Працюють без Інтернету: ТОП-5 месенджерів для листування під час відключення мережі

Зв’язок у такому разі забезпечує mesh-мережа, коли кожен пристрій із встановленою на ньому необхідною програмою виступає в ролі комутатора для інших користувачів, що з’єднується з телефонами на певній частоті і може передавати повідомлення в радіусі до 100 метрів. Для роботи мережі потрібно увімкнути Bluetooth або запустити Wi-Fi Direct.
Bridefly розроблено у 2019 році. Платформа використовує наскрізне шифрування і захищає повідомлення від третьої сторони. За допомогою програми можна надсилати повідомлення як одному користувачеві, так і всім, хто знаходиться в зоні дії сигналу, а це до 100 метрів. Щоб перший раз підключиться до мережі потрібен Інтернет, далі месенджер працюватиме без нього. Завантажити його можуть як власники iOS, так і Android.
Месежер Briar підтримує лише обмін повідомленнями, надіслати файл або зателефонувати неможливо. Особливістю його є те, що контакт можна додати із записника або вручну – для цього потрібно зустрітися з людиною, у якої також вже встановлена платформа та просканувати QR-код з його екрану. На відміну від Bridefly, де користувач відразу потрапляє в загальний чат, при роботі з Briar чат можна створювати самостійно, а за замовчуванням можна вибрати кому написати. Платформа діє на відстані до 100 метрів. Програма доступна для Android.
Програма FireChat стала популярною під час протестів у таких країнах як Ірак, Китай, Тайвань. Може надсилати повідомлення в радіусі 70 метрів.
Signal Offline працює за допомогою технології Wi-Fi Direct (щоб її запустити потрібно увімкнути пошук мережі). Користувачі можуть спілкуватись на відстані до 100 метрів. У деяких випадках можлива передача не лише повідомлення, а й фото. Для цього потрібно, щоб у мережі було багато користувачів. Побачити їх кількість можна на спеціальній карті у додатку.
Hike – застосунок для обміну повідомленнями, розроблений в Індії. Надсилати повідомлення можна на відстані до 100 метрів. Також може працювати за наявності Інтернету як звичайний месенджер. Має функцію, що дозволяє приховувати чати під паролем.
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