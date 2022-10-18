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Працює цілодобово: на Дніпропетровщині запустили чат-бот соціальної допомоги

Сьогодні 22:00
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Корисна інформація!

Новости Днепра про Працює цілодобово: на Дніпропетровщині запустили чат-бот соціальної допомоги

На Дніпропетровщині запустили чат-бот соціальної допомоги – це ресурс для зворотнього зв’язку «користувач — органи соцзахисту». Про це розповів Євгеній Таранцов, в.о. директора КЗ «Центр здійснення соціальних виплат» Дніпропетровської обласної ради.

«Досі не було такого ресурсу, який би здійснював комунікацію з користувачами у цифровому полі. Мається на увазі повністю автоматизований процес, який розроблений, аби бути максимально ближчими до людей, що потребують допомоги від держави. Коли ви переходите за посиланням @SocialDnipro_bot , одразу з’являється меню з найчастішими питаннями, які цікавлять людей. Допомога ВПО, протезування, житлові субсидії, тощо“, – сказав Євгеній Таранцов.

Також є можливість зв’язатися напряму зі спеціалістами соцзакладів. Переваги чат-боту у тому, що люди можуть отримати потрібну інформацію цілодобово.

                                                                                                                                          Джерело: Дніпро TV

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Новости Днепра про Працює цілодобово: на Дніпропетровщині запустили чат-бот соціальної допомогиУкраїнська Новости Днепра про Працює цілодобово: на Дніпропетровщині запустили чат-бот соціальної допомогиРусский

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