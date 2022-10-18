Працює цілодобово: на Дніпропетровщині запустили чат-бот соціальної допомоги

Корисна інформація!

На Дніпропетровщині запустили чат-бот соціальної допомоги – це ресурс для зворотнього зв’язку «користувач — органи соцзахисту». Про це розповів Євгеній Таранцов, в.о. директора КЗ «Центр здійснення соціальних виплат» Дніпропетровської обласної ради.

«Досі не було такого ресурсу, який би здійснював комунікацію з користувачами у цифровому полі. Мається на увазі повністю автоматизований процес, який розроблений, аби бути максимально ближчими до людей, що потребують допомоги від держави. Коли ви переходите за посиланням @SocialDnipro_bot , одразу з’являється меню з найчастішими питаннями, які цікавлять людей. Допомога ВПО, протезування, житлові субсидії, тощо“, – сказав Євгеній Таранцов.

Також є можливість зв’язатися напряму зі спеціалістами соцзакладів. Переваги чат-боту у тому, що люди можуть отримати потрібну інформацію цілодобово.

Джерело: Дніпро TV

Читайте також:

Українська Русский

Автор: