Працюватимуть без світла: у Дніпрі тестують акумуляторні батареї для світлофорів

У Дніпрі тестують акумуляторні батареї для живлення світлофорних об'єктів. Таким чином вони зможуть працювати навіть, якщо у місті не буде світла.

Адже під час минулих блекаутів у Дніпрі виникали транспортні колапси та зростала кількість аварій. Одна з причин – припинення електроживлення світлофорних об’єктів. Тож за дорученням міського голови Дніпра Бориса Філатова місто шукає спосіб забезпечити безперебійну роботу світлофорів. Як варіант – за допомогою генераторів або акумуляторів.

«Ми розглядали декілька варіантів заживлення світлофорних обʼєктів, але зупинились поки на варіанті з акумуляторами. Їх головна перевага – вони не потребують додаткового обслуговування, на відміну від генераторів. І ще одна перевага – при появі світла вони заряджаються автоматично. Ми придбали комплект таких батарей, він був протестований в лабораторії нашими спеціалістами. І наразі один зі світлофорних об’єктів вже оснащений цими батареями. Наразі ми спостерігаємо за ним, зокрема звертаємо увагу, як він себе поводить у мінусову температуру та скільки часу світлофорний обʼєкт може працювати від цього акумулятора. Якщо цей тест він пройде успішно та за наявності фінансування ми зможемо встановити такі акумулятори на складних перехрестях міста. Поки на таких перехрестях під час віялових відключень та блекаутів там працюють регулювальники», – зазначив в. о. провідного інженера-енергетика КП «Транспортна інфраструктура міста» Володимир Савватєєв.

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