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Працюватиме навіть в блекаут: НБУ створив банківську мережу POWER BANKING

Сьогодні 14:57
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Національний банк України разом з усіма системно важливими банками створив національну мережу POWER BANKING, яка працюватиме навіть в умовах блекауту.

Новости Днепра про Працюватиме навіть в блекаут: НБУ створив банківську мережу POWER BANKING

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Це спільна мережа відділень банків по всій Україні, які будуть працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту. Відділення національної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.

На сьогодні мережа POWER BANKING об’єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали основою цієї мережі, та залучає інших учасників банківського ринку. Наразі вже понад 1 000 відділень в усіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту (близько 80% із них – це відділення системно важливих банків).

В умовах блекауту у відділеннях мережі POWER BANKING для всіх клієнтів буде доступний певний перелік нагальних банківських послуг:

  • отримання готівки (в банкоматах чи в касі);
  • платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування);
  • обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі);
  • консультації менеджерів з фінансових питань.

Крім того, у відділеннях мережі POWER BANKING запроваджено банкоматний національний роумінг. Його мета – надати українцям можливість у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу.

Мапа відділень мережі POWER BANKING доступна за посиланням.

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Новости Днепра про Працюватиме навіть в блекаут: НБУ створив банківську мережу POWER BANKINGУкраїнська

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