ППО знищила 10 з 14 ракет, випущених вночі по Україні, – Генштаб

Протиповітряна оборона знищила 10 з 14 ракет, якими росіяни атакували Україну в ніч на 13 червня.

За попередньою інформацією, ворог випустив 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також росіяни завдали авіаційного удару 4 “шахедами”, один з них – знищено нашими захисниками.

В Генштабі також зазначили, що під час атаки росіяни поцілили в житловий будинок та інші цивільні об’єкти інфраструктури в Кривому Розі.

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