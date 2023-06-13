Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

ППО знищила 10 з 14 ракет, випущених вночі по Україні, – Генштаб

Сьогодні 08:00
просмотров

Протиповітряна оборона знищила 10 з 14 ракет, якими росіяни атакували Україну в ніч на 13 червня.

Новости Днепра про ППО знищила 10 з 14 ракет, випущених вночі по Україні, - Генштаб

За попередньою інформацією, ворог випустив 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також росіяни завдали авіаційного удару 4 “шахедами”, один з них – знищено нашими захисниками.

В Генштабі також зазначили, що під час атаки росіяни поцілили в житловий будинок та інші цивільні об’єкти інфраструктури в Кривому Розі.

Читайте також:

Новости Днепра про ППО знищила 10 з 14 ракет, випущених вночі по Україні, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ППО знищила 10 з 14 ракет, випущених вночі по Україні, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Відключення світла і води в Дніпрі 13 червня: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Відключення світла і води в Дніпрі 13 червня: адреси

    Комунальні служби Дніпра інформують про ситуацію з водопостачанням і відключенням…

    Кількість жертв у Кривому Розі зростає, – ОВА
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Кількість жертв у Кривому Розі зростає, – ОВА

    Внаслідок обстрілу житлового будинку в Кривому Розі, який росіяни здійснили…

    Продавав неіснуючу військову форму: на Дніпропетровщині затримали шахрая
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Продавав неіснуючу військову форму: на Дніпропетровщині затримали шахрая

    Мешканець одного із сіл Синельниківського району ошукував людей на продажах…

    Окупанти у Кривиму Розі поцілили у п’ятиповерхівку, є загиблі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    Окупанти у Кривиму Розі поцілили у п’ятиповерхівку, є загиблі

    У Кривому Розі внаслідок російської нічної повітряної атаки 13 червня…

    Наверх