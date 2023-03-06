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ППО вночі в небі Дніпропетровської області збили чотири безпілотники

Сьогодні 09:30
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Вночі 6 березня у Дніпрі та області по ворожим безпілотникам працювали сили ППО.

Новости Днепра про ППО вночі в небі Дніпропетровської області збили чотири безпілотники

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вночi ворог атакував Дніпропетровщину чотирма безпілотниками. Проте наші героїчні військовi з Пiвденного командування “Схiд” їх знищили. Ймовiрно, це були Shahed”, – йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.

Також повідомляється, що ворожі дрони-камікадзе заходили на територію Дніпропетровської області з боку Нікопольського району, там вони були знищені.

Новости Днепра про ППО вночі в небі Дніпропетровської області збили чотири безпілотники

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