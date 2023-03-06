ППО вночі в небі Дніпропетровської області збили чотири безпілотники

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Вночi ворог атакував Дніпропетровщину чотирма безпілотниками. Проте наші героїчні військовi з Пiвденного командування “Схiд” їх знищили. Ймовiрно, це були Shahed”, – йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.
Також повідомляється, що ворожі дрони-камікадзе заходили на територію Дніпропетровської області з боку Нікопольського району, там вони були знищені.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі через проведення аварійних робіт на підвищувальній насосній станції…
Сьогодні, 6 березня, у Дніпрі електротранспорт працюватиме у штатному режимі…
У Мирівській громаді поліцейські встановлюють місце перебування 12-річної Владислави Думанської
У Дніпрі на вулиці Калиновій пара наркоторгівців намагалася втекти від…